கரசாமி காலி! கருப்புசாமி?

நடிகர் தனுஷின் கர திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் கடந்த வியாழக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. இதனால், வசூல் ரீதியாகவும் பின்னடவைச் சந்தித்து தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது.
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கர எதிர்வினைகளைப் பெற்றதால் அடுத்ததாக சூர்யா நடித்த கருப்பு திரைப்படமாவது வெற்றி பெறுமா எனக் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
காரணம், 2026-ல் இதுவரை தமிழ் சினிமாவிற்கு பெரிய நடிகர்களிடமிருந்து ஹிட் படங்கள் வரவில்லை. இந்தாண்டு ஆரம்பத்திலிருந்து நட்சத்திர நடிகர்களான சிவகார்த்திகேயன், பிரதீப் ரங்கநாதன் ஆகியோர் நடித்த பராசக்தி, எல்ஐகே திரைப்படங்கள் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வணிக ரீதியாக கடுமையாக பாதிப்புகளைச் சந்தித்தது.
இதனால், சூர்யாவிடமிருந்தாவது வெற்றி கிடைக்குமா? என ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
Actor Dhanush's film Kara has received mixed reviews.
