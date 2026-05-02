நடிகர் அஜித் பிறந்த நாளில் ஓர் ஏமாற்றம்!

நடிகர் அஜித் குமாரின் பிறந்த நாளில் அடுத்த படம் குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகாதது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
நடிகர் அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக கார் பந்தயங்களில் கலந்துகொண்டார். அதற்கான, பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு முறையாக போட்டியில் கலந்து முக்கியமான வெற்றிகளையும் பெற்றார். இதனால், அஜித்குமார் ரேசிங் பலராலும் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், நடிகர் அஜித்தின் பிறந்த நாளான நேற்று (மே. 1) ஆழ்வார் மற்றும் பில்லா திரைப்படங்கள் மறுவெளியீடானது. அதனைக் கண்டுகளித்த ரசிகர்கள் அஜித்துக்கு வாழ்த்துகளையும் கூறினர்.
ஆனால், பிறந்த நாளில் உறுதியாக ஏகே - 64 திரைப்படத்தின் அப்டேட் ஏதாவது வெளியாகும் எனக் காத்திருந்தவர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது.
குட் பேட் அக்லி வெளியாகி ஓராண்டு கடந்த பின்பும் அடுத்த படத்தின் போஸ்டர் கூட வெளியாகாதது அஜித் ரசிகர்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏகே - 64 திரைப்படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்க ஸ்ரீலீலா நாயகியாக நடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
The lack of an announcement about actor Ajith Kumar's next film on his birthday has disappointed fans.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை