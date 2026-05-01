இந்தியாவின் பெருமை அஜித் குமார்..! ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் புகழாரம்!

இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் பதிவு குறித்து...

அஜித் குமார் - ஆதிக் ரவிச்சந்திரன். - படம்: எக்ஸ் / ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்.

Updated On :1 மே 2026, 10:03 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நடிகர் அஜித் பிறந்த நாளில், “இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த பெருமை” எனக் கூறி நெகிழ்ச்சியாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களுல் ஒருவராக இருக்கும் நடிகர் அஜித் மே 1, 1971ல் செகந்திராபாதில் (தற்போதைய தெலங்கானா) பிறந்தார். 1993ல் அமராவதி படத்தில் அறிமுகமான அஜித் குமார் தற்போது வரை 63 திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

நடிகர் அஜித் குமார் தற்போது கார் ரேஸிங்கில் பங்கேற்று வருகிறார். அதனால், படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடைசியாக அஜித் நடிப்பில் வெளியான குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கியிருந்தார். தற்போது, அஜித்தின் 64ஆவது படத்தை இயக்கவிருக்கிறார்.

அஜித் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் கூறியிருப்பதாவது:

பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் சார். இந்தியாவைப் பெருமைப் படுத்தியதுக்கும் எங்களுக்கு உத்வேகம் அளித்ததுக்குக்கும் நன்றி. நீங்கள் நாட்டின் மிகப்பெரிய பெருமை. எங்களின் பத்ம பூஷண்.

உங்களது கருணை, அன்பைப் பெருவதற்கு நான் எப்போதுமே அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்திருக்கிறேன். உங்களை சந்தித்த நாள் எனக்கு மிகவும் ஆசிர்வாதமானது. உங்களுடன் வேலைச் செய்தது, குட் பேட் அக்லி மூலமாக மறக்க முடியாத நினைவுகளைப் பகிர்ந்தது எல்லாமே கனவாக இருக்கிறது. மீண்டும் உங்களுடன் இணைந்து சிறப்பான நினைவுகளை உருவாக்க காத்திருக்கிறேன். பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் அஜித் குமார் சார் என்றார்.

Summary

You’re nation’s greatest pride ajith sir, says director Adhik Ravichandran

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

