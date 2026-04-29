த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

மோகன்லால் நடிப்பில் உருவான த்ரிஷ்யம் - 3 திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 1:40 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

த்ரிஷ்யம் படங்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து, ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில், மோகன்லால் நடிப்பில், தொடர்ந்து 2வது பாகம் எடுக்கப்பட்டது. படம் வெற்றிப் பெற்ற நிலையில் தற்போது மூன்றாம் பாகமான, த்ரிஷ்யம் - 3 உருவாகி உள்ளது.

விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் மோகன்லால், மீனா ஆகியோர் முந்தைய பாகங்களில் நடித்த அதே கதாபாத்திரங்களில் மீண்டும் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் டீசர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்து வருகிறது. த்ரிஷ்யம் 3 மே 21ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

தொடர்புடையது

த்ரிஷ்யம் - 3 டீசர்!

த்ரிஷ்யம் - 3 டீசர்!

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

த்ரிஷ்யம் - 3 புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

த்ரிஷ்யம் - 3 புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

த்ரிஷ்யம் - 3 வெளியீடு தள்ளிப்போகிறதா?

த்ரிஷ்யம் - 3 வெளியீடு தள்ளிப்போகிறதா?