மோகன்லால் - 366 படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!

நடிகர் மோகன்லால் - தருண் மூர்த்தி திரைப்படத்தின் பெயர்....

மோகன்லால்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 6:53 am

நடிகர் மோகன் லாலின் 366 ஆவது திரைப்படத்தின் பெயர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

துடரும் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அப்படத்தின் இயக்குநர் தருண் மூர்த்தி இயக்கத்தில் நடிகர் மோகன் லால் நாயகனாக நடிக்கும் 366 ஆவது திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது.

இத்திரைப்படத்தில் மோகன் லால், டி.எஸ். லவ்லஜன் எனும் காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்க, மீரா ஜாஸ்மின் நாயகியாக நடிக்கிறார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதற்கு “அதி மனோகரம்” எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.

ஆஷிக் உஸ்மான் தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்கிறார்.

Summary

actor mohanlal's 366th movie titled as 'athi manokaram' directed by tharun moorthy

