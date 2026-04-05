பேட்ரியாட் டிரைலர்!

மகேஷ் நாராயணன் இயக்கத்தில் மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் இணைந்து நடித்துள்ள படம் 'பேட்ரியாட்'.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்தது. படத்தில் பகத் பாசில், ரேவதி, நயன்தாரா, கிரேஸ் ஆண்டனி, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளனர்.
ஆக்சன் திரில்லராக உருவாகியுள்ள இந்த படத்தின் மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் பிரம்மாண்டமான அனல் பறக்கும் காட்சிகள் அமைந்திருக்கும் என தெரியவந்துள்ளது.
படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் கவனம் ஈர்த்த நிலையில், தற்போது 'பேட்ரியாட்' படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
