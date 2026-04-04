ஆச்சரியப்படுத்தும் பேட்ரியாட் டிரைலர்!

நடிகர்கள் மோகன்லால் மற்றும் மம்மூட்டி இணைந்து நடித்துள்ள “பேட்ரியாட்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மோகன்லால் மற்றும் மம்மூட்டி நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு இணைந்து நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “பேட்ரியாட்”. இப்படத்தை, முன்னணி இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கியுள்ளார்.
நடிகர்கள் குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா, ரேவதி, கிரேஸ் ஆண்டனி, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர். சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்துள்ளார்.
மே 1 ஆம் தேதி இப்படம் வெளியாகவுள்ள நிலையில் இதன் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். ஆக்சன் திரில்லர் வகை திரைப்படமான இதன் டிரைலர் காட்சிகள் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
மேலும், மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லாலின் சண்டைக் காட்சிகள் நேர்த்தியாக எடிட் செய்யப்பட்டுள்ளது படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.
தொடர்புடையது
தள்ளிப்போகும் மோகன் லால் - மம்மூட்டியின் பேட்ரியாட் வெளியீடு!
பேட்ரியாட் டப்பிங் பணிகள் நிறைவு!
மோகன்லால் - மம்மூட்டி கூட்டணியின் பேட்ரியாட்! முதல் பாடல் வெளியீடு!
மம்மூட்டி - மோகன்லால் கூட்டணியின் பேட்ரியாட்! புதிய போஸ்டர்!
