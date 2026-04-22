சென்சார் பிரச்னையைச் சந்தித்த பேட்ரியாட்?

நடிகர்கள் மம்மூட்டி, மோகன்லால் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த பேட்ரியாட் சென்சார் குறித்து தயாரிப்பாளர் பேசியுள்ளார்.
மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மோகன்லால் மற்றும் மம்மூட்டி நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு இணைந்து நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “பேட்ரியாட்”. இப்படத்தை, முன்னணி இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கியுள்ளார்.
நடிகர்கள் குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா, ரேவதி, கிரேஸ் ஆண்டனி, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர். சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்துள்ளார்.
மே 1 ஆம் தேதி வெளியாகும் இப்படத்தின் டிரைலர் அசத்தலாக இருந்ததால் வெளியீட்டின் மீது எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படம் மத்திய தணிக்கை வாரியத்தால் சில சென்சார் பிரச்னைகளைச் சந்தித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. முக்கியமாக, படத்தில் அரசியல்வாதி ஒருவரின் பெயர் வில்லனுக்கு வைக்கப்பட்டதை மாற்றச் சொல்லி தணிக்கை வாரியம் கூறியதாகத் தகவல் வெளியானது.
தற்போது, இதுகுறித்து படத்தின் தயாரிப்பாளரான ஆண்டனி ஜோசப் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக, வில்லனின் பெயர் மற்றும் மற்ற தணிக்கை தகவல்கள் எதுவும் உண்மையில்லை என்றும் சில மாறுதல்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன அதை சரிசெய்ய உள்ளோம் என்றும் கூறியுள்ளார். இதனால், தணிக்கை பிரச்னை எதுவும் இல்லை என்று உறுதியாகியுள்ளது.
The producer has spoken regarding the censorship of Patriot, the film starring actors Mammootty and Mohanlal in lead roles.
தொடர்புடையது
ஆச்சரியப்படுத்தும் பேட்ரியாட் டிரைலர்!
தள்ளிப்போகும் மோகன் லால் - மம்மூட்டியின் பேட்ரியாட் வெளியீடு!
லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் இந்திய திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் மம்மூட்டி - மோகன்லாலின் பேட்ரியாட்!
பேட்ரியாட் டப்பிங் பணிகள் நிறைவு!
வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு