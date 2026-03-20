லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் இந்திய திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் மம்மூட்டி - மோகன்லாலின் பேட்ரியாட்!
மம்மூட்டி - மோகன்லால் நடித்துள்ள பேட்ரியாட் திரைப்படம் குறித்து...
ஐஎஃப்எஃப்எல்ஏ இலச்சினை, பேட்ரியாட் போஸ்டர்.
படங்கள்: எக்ஸ் / ஐஎஃப்எஃப்எல்ஏ, மம்மூட்டி.
லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் இந்திய திரைப்பட விழாவில் நடிகர்கள் மம்மூட்டி - மோகன்லால் நடித்துள்ள பேட்ரியாட் திரைப்படம் திரையிட தேர்வாகியுள்ளது.
மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் இணைந்து நடித்த பேட்ரியாட் திரைப்படத்தின் டப்பிங் பணிகள் சமீபத்தில் நிறைவடைந்துள்ளன.
இந்தப் படத்தினை பிரபல இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கியுள்ளார். இதில் நடிகர்கள் குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா, ரேவதி, கிரேஸ் ஆண்டனி, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படம் வரும் ஏப்.23ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்தப் படம் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் இந்திய திரைப்பட விழாவில் திரையிட தேர்வாகியுள்ளது.
இந்தத் திரைப்பட விழா ஏப்.23 முதல் 26ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. 27 தெற்காசிய திரைப்படங்கள் இந்தமுறை அமெரிக்காவில் திரையிடப்படுகின்றன.
இந்த விழாவில் 18 குறும்படங்கள்(13 பெண்கள் இயக்கியது) இந்தியா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், நேபாளம், மலேசியா, பிலிப்பின்ஸ், ஜப்பான், பிரிட்டன், நெதர்லாந்து, ஜெர்மனி, சௌதி அரேபியா மற்றும் அமெரிக்க படங்கள் திரையிடப்படுகின்றன.
அறிமுக பாகிஸ்தான் பெண் இயக்குநரின் “கோஸ்ட் ஸ்கூல்” என்ற திரைப்படமும் வங்கதேசத்தின் மெஹ்தே ஹாசனின் “சேண்ட் சிட்டி” திரைப்படமும் இதில் திரையிடப்படுகிறது.
வெனிஸ் திரைப்பட விழாவில் சிறந்த இயக்குநருக்கான திரைப்பட விருது வென்ற அனுபம் ராய் இயக்கிய ‘சாங்ஸ் ஆஃப் ஃபர்கெட்டன் ட்ரீஸ்’ என்ற படமும் தேர்வாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
