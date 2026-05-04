பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் அமோக வெற்றி!

பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் தவெக தலைவர் விஜய் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில் மாலை 4 மணி நிலவரப்படி தவெக - 107, திமுக - 75, அதிமுக - 52 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. ஆட்சியமைக்க 117 தொகுதிகள் பெரும்பான்மை தேவை.
முதல் தேர்தலிலேயே தவெக மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய், பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். 44,928 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் விஜய் வெற்றி பெற்றுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் 26,000 வாக்குகள் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
திருச்சி கிழக்கில் விஜய் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
TN election results 2026: TVK vijay won in perambur, leading in trichy east
