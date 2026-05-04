Dinamani
விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் முன்னிலை!திருப்பரங்குன்றத்தில் தவெக முன்னிலை ஆலந்தூர் தொகுதியில் தா.மோ. அன்பரசன் பின்னடைவு சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி முன்னிலை கோவை தெற்கில் வி.செந்தில்பாலாஜி முன்னிலை திருவண்ணாமலையில் எ.வ. வேலு பின்னடைவு தருமபுரி சௌமியா அன்புமணி முன்னிலை போடியில் திமுக வேட்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பின்னடைவு கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு! திருச்சுழியில் தங்கம் தென்னரசு பின்னடைவு சிவகங்கையில் கருணாஸ் பின்னடைவு விருத்தாசலம் பிரேமலதா முன்னிலை விருதுநகர் விஜயபிரபாகர் முன்னிலை வில்லிவாக்கம் ஆதவ் அர்ஜுனா முன்னிலை கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு காரைக்குடி தொகுதியில் தவெக பிரபு முன்னிலை கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் செங்கோட்டையன் முன்னிலை திருச்சி மேற்கில் அமைச்சர் கே.என். நேரு பின்னடைவு!சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பின்னடைவு காரைக்குடி தொகுதியில் சீமான் பின்னடைவு பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலை எடப்பாடி தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலை: 3ஆவது இடத்தில் திமுக ராயபுரம்: அதிமுகவின் ஜெயக்குமார் பின்னடைவு தி.நகரில் என்.ஆனந்த் முன்னிலை திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என்.நேரு பின்னடைவு தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரில் முன்னிலை; திருச்சி கிழக்கில் பின்னடைவு
தமிழ்நாடு

தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரில் முன்னிலை; திருச்சி கிழக்கில் பின்னடைவு

தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரில் முன்னிலையிலும் திருச்சி கிழக்கில் பின்னடைவையும் சந்தித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய் - X

Updated On :4 மே 2026, 8:32 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளதாகவும் திருச்சி கிழக்கில் பின்னடைவை சந்தித்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தவெக தலைவர் விஜய் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்குத் தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கைத் தொடங்கி நிலவரங்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் பின்னடைவை சந்தித்திருப்பதாகவும் பெரம்பூரில் முன்னிலை வகிப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

TVK leader Vijay has faced a lead in Perambur and a setback in Trichy East.

இன்று விஜய்யின் பெரம்பூர் பிரசாரம் ரத்து!

பெரம்பூரில் 'விசில்' கோலமிட்டு வாக்கு சேகரித்த விஜய்!

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை! இது நாடா? இல்ல காடா? பெரம்பூரில் விஜய்!

மார்ச் 30ல் பெரம்பூரில் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல்?

