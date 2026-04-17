பெரம்பூர்: வீடு வீடாக வாக்கு சேகரித்த விஜய்!

சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் வீடு வீடாக சென்று தவெக தலைவர் விஜய் வாக்கு சேகரித்தார்.
தவெக தேர்தல் பணிமனைக்கு இன்று சென்ற நிலையில் அருகில் இருந்த வீட்டுக்குச் சென்று வாக்கு சேகரித்தார். மேலும் பெரம்பூரில் உள்ள பணிமனை அலுவலகத்தில் தொகுதி வளர்ச்சி குறித்து பொதுமக்களிடம் கலந்துரையாடினார்.
ஏற்கெனவே பெரம்பூர் தொகுதியில் பிரசாரம் செய்த விஜய், இன்று மீண்டும் வாக்கு சேகரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்.23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 5 நாள்கள் மட்டும் உள்ளதால் அரசியல் தலைவர் இறுதிகட்ட பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தேர்தலில் புதுவரவான தவெக 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காண்கிறது. அதன் தலைவர் விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.
தேர்தலையொட்டி விஜய்யும், தனது கட்சி வேட்பாளர்ளுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.
Summary
TVK leader Vijay went door to door in Chennai's Perambur constituency to collect votes.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
