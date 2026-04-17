போர்நிறுத்தம் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை முழுவதுமாகத் திறப்பு! - ஈரான் அறிவிப்பு!
பெரம்பூர்: வீடு வீடாக வாக்கு சேகரித்த விஜய்!

சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் வீடு வீடாக சென்று தவெக தலைவர் விஜய் வாக்கு சேகரித்தார்.

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 1:35 pm

தவெக தேர்தல் பணிமனைக்கு இன்று சென்ற நிலையில் அருகில் இருந்த வீட்டுக்குச் சென்று வாக்கு சேகரித்தார். மேலும் பெரம்பூரில் உள்ள பணிமனை அலுவலகத்தில் தொகுதி வளர்ச்சி குறித்து பொதுமக்களிடம் கலந்துரையாடினார்.

ஏற்கெனவே பெரம்பூர் தொகுதியில் பிரசாரம் செய்த விஜய், இன்று மீண்டும் வாக்கு சேகரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்.23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 5 நாள்கள் மட்டும் உள்ளதால் அரசியல் தலைவர் இறுதிகட்ட பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தேர்தலில் புதுவரவான தவெக 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காண்கிறது. அதன் தலைவர் விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.

தேர்தலையொட்டி விஜய்யும், தனது கட்சி வேட்பாளர்ளுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.

TVK leader Vijay went door to door in Chennai's Perambur constituency to collect votes.

பெரம்பூரில் 'விசில்' கோலமிட்டு வாக்கு சேகரித்த விஜய்!

UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin
#ipl2026 | அதிரடியான சன்ரைசர்ஸ்: சவாலைச் சமாளிக்குமா சிஎஸ்கே? | SRH vs CSK Preview |
தொகுதி மறுவரையறை ஏன்? எதற்கு?எப்படி?| UN Kannan Interview | Delimitation | Women's reservation bill
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
