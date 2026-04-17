மே.வங்கத்தில் வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் 87 ஆகக் குறைப்பு!

மேற்கு வங்கத்தில், நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணும் மையங்களின் எண்ணிக்கை 87 ஆகக் குறைக்கப்படுவதாக, தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில் வரும் ஏப்.23 மற்றும் ஏப்.29 ஆகிய தேதிகளில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளன. இதையடுத்து, அங்கு தேர்தலுக்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், மேற்கு வங்கத்தின் வாக்கு எண்ணும் மையங்களின் எண்ணிக்கை 87 ஆகக் குறைக்கப்படுவதாக, வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 17) அன்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
மேலும், தமிழகம், கேரளம், மேற்கு வங்கம், அசாம் ஆகிய மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரேசத்தின் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் வரும் மே 4 ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்படவுள்ளன.
இதனைத் தொடர்ந்து, அம்மாநிலத்தில் அதிகப்படியாக தெற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் 12 வாக்கு எண்ணும் மையங்களும், வடக்கு பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் 8 மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்னதாக, மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த 2016 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 90 வாக்கு எண்ணும் மையங்களும், 2021 தேர்தலில் 108 மையங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Election Commission has announced that the number of vote-counting centers for West Bengal is being reduced to 87.
தொடர்புடையது
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளில் கொல்கத்தாவுக்கு வர முடியுமா?அமித் ஷாவுக்கு மம்தா மருமகன் சவால்
மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்காரர்களை வரவேற்கிறார் மமதா: அஸ்ஸாம் முதல்வர்
திரிணமூல் அரசின் ஊழல் பணத்தை மீட்போம்- மேற்கு வங்கத்தில் அமித் ஷா பிரசாரம்
வீடியோக்கள்
UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | அதிரடியான சன்ரைசர்ஸ்: சவாலைச் சமாளிக்குமா சிஎஸ்கே? | SRH vs CSK Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறை ஏன்? எதற்கு?எப்படி?| UN Kannan Interview | Delimitation | Women's reservation bill
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை