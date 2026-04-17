Dinamani
போர்நிறுத்தம் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை முழுவதுமாகத் திறப்பு! - ஈரான் அறிவிப்பு!தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வி!ராகுல் சொன்ன 16 எண்ணுக்கும் எப்ஸ்டீன் கோப்புக்கும் என்ன தொடர்பு?பரபரக்கும் தேர்தல் களம்! நாளை கோவையில் பிரதமர் மோடி, பொன்னேரியில் ராகுல் பிரசாரம்!தேர்தல் பறக்கும் படையால் தமிழகம், மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் ரூ.865 கோடி பறிமுதல்!தொகுதி எண்ணிக்கை குறையாது: எடப்பாடி பழனிசாமி ஆபரேஷன் சிந்தூர் போன்ற மாயாஜாலங்களை நிகழ்த்தியவர் மோடி! ராகுல் பேச்சுவரலாறு படைக்க ஒன்றிணைவோம் - பிரதமர் மோடி டிவீட்
/
இந்தியா

மே.வங்கத்தில் வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் 87 ஆகக் குறைப்பு!

News image

மேற்கு வங்க தேர்தல்... - கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 1:19 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேற்கு வங்கத்தில், நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணும் மையங்களின் எண்ணிக்கை 87 ஆகக் குறைக்கப்படுவதாக, தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் வரும் ஏப்.23 மற்றும் ஏப்.29 ஆகிய தேதிகளில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளன. இதையடுத்து, அங்கு தேர்தலுக்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், மேற்கு வங்கத்தின் வாக்கு எண்ணும் மையங்களின் எண்ணிக்கை 87 ஆகக் குறைக்கப்படுவதாக, வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 17) அன்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

மேலும், தமிழகம், கேரளம், மேற்கு வங்கம், அசாம் ஆகிய மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரேசத்தின் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் வரும் மே 4 ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்படவுள்ளன.

இதனைத் தொடர்ந்து, அம்மாநிலத்தில் அதிகப்படியாக தெற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் 12 வாக்கு எண்ணும் மையங்களும், வடக்கு பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் 8 மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

முன்னதாக, மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த 2016 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 90 வாக்கு எண்ணும் மையங்களும், 2021 தேர்தலில் 108 மையங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Election Commission has announced that the number of vote-counting centers for West Bengal is being reduced to 87.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு