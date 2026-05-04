மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?

தமிழகத்தில் விஜய்யின் தவெக 100க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று வரும் நிலையில், தவெக வெற்றி வேட்பாளர்களைச் சந்திக்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில் பிற்பகல் 2.30 மணி நிலவரப்படி தவெக - 108, திமுக - 66, அதிமுக - 60 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. ஆட்சியமைக்க 117 தொகுதிகள் பெரும்பான்மை தேவை.
தவெக தலைவர் விஜய், ஏற்கனவே தேர்தலில் வெற்றி பெறும் வேட்பாளர்கள் தன்னை உடனடியாக வந்து சந்திக்க வேண்டும் என்றும் உடனடியாக பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்க மாமல்லபுரத்தில் ஒரு தனியார் விடுதியை தவெக முன்பதிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வெற்றி பெறும் வேட்பாளர்களை விஜய் இன்று விடுதியில் சந்திக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும் விஜய் தனது இல்லத்தில் இதுதொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார். நடிகை த்ரிஷா, விஜய்யின் இல்லத்திற்கு வந்துள்ளார்.
Summary
TVK Leader Vijay meeting TVK candidates in Mamallapuram
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
தவெக தலைவர் விஜய்க்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!
தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை!
ஏப். 30 தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்க விஜய் திட்டம்?
வாக்களித்தார் தவெக தலைவர் விஜய்!
வீடியோக்கள்
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு