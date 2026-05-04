Dinamani
மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?

தவெக தலைவர் விஜய், கட்சி வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கவிருப்பது பற்றி...

தவெக தலைவா் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :4 மே 2026, 2:35 pm IST

தமிழகத்தில் விஜய்யின் தவெக 100க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று வரும் நிலையில், தவெக வெற்றி வேட்பாளர்களைச் சந்திக்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில் பிற்பகல் 2.30 மணி நிலவரப்படி தவெக - 108, திமுக - 66, அதிமுக - 60 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. ஆட்சியமைக்க 117 தொகுதிகள் பெரும்பான்மை தேவை.

தவெக தலைவர் விஜய், ஏற்கனவே தேர்தலில் வெற்றி பெறும் வேட்பாளர்கள் தன்னை உடனடியாக வந்து சந்திக்க வேண்டும் என்றும் உடனடியாக பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்க மாமல்லபுரத்தில் ஒரு தனியார் விடுதியை தவெக முன்பதிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வெற்றி பெறும் வேட்பாளர்களை விஜய் இன்று விடுதியில் சந்திக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும் விஜய் தனது இல்லத்தில் இதுதொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார். நடிகை த்ரிஷா, விஜய்யின் இல்லத்திற்கு வந்துள்ளார்.

TVK Leader Vijay meeting TVK candidates in Mamallapuram

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
