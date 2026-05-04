தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக பின்னடைவு! தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை! தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்கு த்ரிஷா வருகை!6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை
தமிழக முதல்வராக விஜய் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார்! எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் பேட்டி

தவெக தலைவர் விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் பேட்டி

Updated On :4 மே 2026, 2:00 pm IST

முதல்வராக பொறுப்பேற்கவுள்ள தவெக தலைவர் விஜய், தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று அவரது தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்யின் தந்தையும் இயக்குநருமான எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், ஏஎன்ஐ நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில்,

"இது வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றி. விஜய்யின் நம்பிக்கைக்கு கிடைத்த பரிசு. கூட்டணியின்றி தனித்து நின்று வெற்றி பெற்ற விஜய்யின் தைரியத்திற்கு பாராட்டுகள். ஒரு தந்தையாக மிகுந்த பெருமையும், மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன்.

கடந்த 30 ஆண்டுகளாகவே தமிழ் சமூகத்திற்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று விஜய் நினைத்துக்கொண்டிருந்தார். அந்த எண்ணம் அவர் மனதில் ஆழமாகப் பதிந்திருந்தது. அதனாலே படிப்படியாக அவர் இத்தகைய முன்னெடுப்புகளை செயல்படுத்தி வந்தார். இன்று அவர் தமிழ்நாட்டில் முதல்வராகப் பொறுப்பேற்கவுள்ளார்.

தமிழ் மக்கள், விஜய்யை அவரை தலைவராக மட்டும் பார்க்கவில்லை. தலைவராக மட்டும் அன்பு செலுத்தவில்லை. ஒவ்வொரு பெண்ணும் விஜய்யை தனது பேரனாக, மகனாக, சகோதரனாக கருதுகிறார்கள். பெண்கள் அனைவரும் அவரை 'அண்ணா' என்றே அழைக்கின்றனர். மக்களுடனான அவரது உறவை அவர் தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வந்தார். அவர் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார். எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில் பிற்பகல் 2 மணி நிலவரப்படி தவெக - 100, திமுக - 70, அதிமுக - 64 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. ஆட்சியமைக்க 117 தொகுதிகள் பெரும்பான்மை தேவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Vijay Will Bring About a Massive Transformation as Tamil Nadu Chief Minister: S.A. Chandrasekhar

விஜய் வெற்றிக்காக திருத்தணி முருகன் கோயிலில் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் தியானம்!

தொழிலை விட்டுவிட்டு விஜய் வந்துள்ளார்! மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள்! எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
11 நிமிடங்கள் முன்பு
சிங் கீதம் டீசர்!
சிங் கீதம் டீசர்!

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

18 மணி நேரங்கள் முன்பு