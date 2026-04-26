விஜய் அரசியல்... அதிரடியாக பதிலளித்த மம்மூட்டி!

விஜய் குறித்து மம்மூட்டி...

மம்மூட்டி, விஜய்

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 5:42 am

நடிகர் மம்மூட்டி தவெக தலைவர் விஜய்யின் அரசியல் குறித்து பதிலளித்துள்ளார்.

நடிகர்கள் மம்மூட்டி, மோகன்லால் நடிப்பில் உருவான பேட்ரியாட் திரைப்படம் வருகிற மே 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. மலையாள சினிமாவின் பெரிய பான் இந்திய படம் என்பதால் பலரும் வெளியீட்டிற்காக காத்திருக்கின்றனர்.

படத்திற்கான புரமோஷன் பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்த மம்மூட்டியிடம், “நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகையைப் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?” எனக் கேட்கப்பட்டது.

இதற்கு மம்மூட்டி, “எனக்கு எதுவும் தெரியாது” என சிரித்துக்கொண்டே பதிலளித்துள்ளார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Actor Mammootty has responded regarding the politics of TVK leader Vijay.

இன்று விஜய்யின் பெரம்பூர் பிரசாரம் ரத்து!

விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரம் ரத்து! ஏன்?

விஜய்யின் வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை!

விஜய்யின் நாளைய தேர்தல் பிரசார பயண விவரம்!

கன்னக்குழியா பாடல்!

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

