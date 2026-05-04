அமைச்சர் கீதா ஜீவனைப் பின்னுக்குத் தள்ளிய விஜய் நண்பர்!

தவெக தலைவர் விஜய்யின் நண்பர் ஸ்ரீநாத் தூத்துக்குடியில் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடந்து முடிந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. நண்பகல் 12 மணி நிலவரப்படி தவெக 106, அதிமுக 70, திமுக 58 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.
இதில் திமுக அமைச்சர்கள் பெரும்பாலானோர் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
முக்கியமாக, சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் போட்டியிட்ட தூத்துக்குடி தொகுதியில் நடிகரும் விஜய்யின் நண்பருமான ஸ்ரீநாத் 10 ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலையில் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
விஜய்யின் கல்லூரி நண்பரான ஸ்ரீநாத் வேட்டைக்காரன் படத்தில் விஜய்யுடன் நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Srinath, a friend of Tvk leader Vijay, has taken the lead in Thoothukudi.
