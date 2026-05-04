Dinamani
6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
/
செய்திகள்

அமைச்சர் கீதா ஜீவனைப் பின்னுக்குத் தள்ளிய விஜய் நண்பர்!

இயக்குநர் ஸ்ரீநாத் முன்னிலை...

News image

விஜய்யுடன் ஸ்ரீநாத் - tvk

Updated On :4 மே 2026, 0:32 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெக தலைவர் விஜய்யின் நண்பர் ஸ்ரீநாத் தூத்துக்குடியில் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடந்து முடிந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. நண்பகல் 12 மணி நிலவரப்படி தவெக 106, அதிமுக 70, திமுக 58 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.

இதில் திமுக அமைச்சர்கள் பெரும்பாலானோர் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.

முக்கியமாக, சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் போட்டியிட்ட தூத்துக்குடி தொகுதியில் நடிகரும் விஜய்யின் நண்பருமான ஸ்ரீநாத் 10 ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலையில் முதலிடத்தில் உள்ளார்.

விஜய்யின் கல்லூரி நண்பரான ஸ்ரீநாத் வேட்டைக்காரன் படத்தில் விஜய்யுடன் நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Srinath, a friend of Tvk leader Vijay, has taken the lead in Thoothukudi.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

விஜய் அரசியல்... அதிரடியாக பதிலளித்த மம்மூட்டி!

விஜய் அரசியல்... அதிரடியாக பதிலளித்த மம்மூட்டி!

எதிர்காலம் எழுகிறது! வைரலாகும் விஜய் பாதுகாவலர் பதிவு!

எதிர்காலம் எழுகிறது! வைரலாகும் விஜய் பாதுகாவலர் பதிவு!

இன்று விஜய்யின் பெரம்பூர் பிரசாரம் ரத்து!

இன்று விஜய்யின் பெரம்பூர் பிரசாரம் ரத்து!

விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரம் ரத்து! ஏன்?

விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரம் ரத்து! ஏன்?

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு