கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் விஜய்! விடியோவை பகிர்ந்த வெங்கட் பிரபு!

இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு விஜய்யின் விடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் முடிவுகள் காலை 8 மணி முதல் வெளியாகி வருகின்றன. பெரும்பாலான தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை பெற்றிருப்பதால் நடிகர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் மிகப்பெரிய கொண்டாட்டத்திற்குத் தயாராகி வருகின்றனர்.
காலை 11.30 மணி நிலவரப்படி தவெக 109, அதிமுக 73, திமுக 52 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளன. கிட்டத்தட்ட தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆதிக்கமே அதிகமாக இருப்பதால் விஜய் ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் உற்சாமடைந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு நடிகர் விஜய்யை வைத்து இயக்கிய கோட் திரைப்படத்தைக் குறிக்கும் வகையில் தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் என விஜய் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அதனைப் பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
