கைவிடப்படும் சிவகார்த்திகேயன் - வெங்கட் பிரபு திரைப்படம்?

சிவகார்த்திகேயன் - வெங்கட் பிரபு திரைப்படம் குறித்து...

சிவகார்த்திகேயன், வெங்கட் பிரபு.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 1:57 pm

இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் திரைப்படம் கைவிடப்படுவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன் 26-வது திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இதனை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, தாய் கிழவி திரைப்பட இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்குகிறார்.

இப்படத்திற்கு ‘சேயோன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தது.

இப்படத்திற்கு முன்பே இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்க இருந்தார். அதற்கான, சந்திப்புகள் நடைபெற்றதுடன் படப்பிடிப்பு குறித்த ஆலோசனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஆனால், கடந்த ஓராண்டாக பேச்சுவார்த்தையிலேயே இருக்கிறது.

மேலும், சிவகார்த்திகேயனுக்கு வெங்கட் பிரபு சொன்ன கதையில் திருப்தி இல்லாததால்தான் சேயோனில் இணைந்தார் என கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வெங்கட் பிரபு உடனான திரைப்படத்திலிருந்து சிவகார்த்திகேயன் விலகியதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால், இப்படம் கைவிடப்படலாம் என்றே தெரிகிறது.

