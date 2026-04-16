ஹரி இயக்கத்தில் அதர்வா?

நடிகர் அதர்வா இயக்குநர் ஹரி இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ஹரி இயக்கத்தில் இறுதியாக வெளியான ரத்னம் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. விஷால், பிரியா பவானி சங்கர் நடித்திருந்த இப்படம் ஆக்சன் காட்சிகளால் கொஞ்சம் பேசப்பட்டது. அடுத்ததாக, நடிகர் பிரசாந்த்துடன் இணைந்து புதிய படத்தை இயக்குவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது.
ஆனால், சில கருத்து வேற்பாடுகளால் அப்படத்திலிருந்து ஹரி விலகியதாகவும் படத்திற்காக பெறப்பட்ட முன்பணத்தை வாங்க பிரசாந்த் தரப்பு முயற்சி செய்வதாகவும் கூறப்பட்டது.
இந்த நிலையில், நடிகர் அதர்வாவை வைத்து இயக்குநர் ஹரி புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதர்வா நடிப்பில் இறுதியாக வெளியான பராசக்தி, தணல் ஆகிய படங்கள் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Reports have emerged that actor Atharvaa is set to star in a film directed by Hari.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு