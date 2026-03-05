Dinamani
காங்கிரஸின் கிறிஸ்டோபர் திலக், தேமுதிகவின் எல்.கே. சுதீஷ் வேட்புமனு தாக்கல்!போர் வாசலுக்கு வந்துவிட்டது; மெளனம் காக்கும் மோடி! ராகுல் கண்டனம் மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திமுகவின் திருச்சி சிவா, ரவீந்திரன் வேட்புமனு தாக்கல்!மாநிலங்களவை உறுப்பினராகிறார் நிதீஷ் குமார்! முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலகல்!மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: அதிமுகவின் தம்பிதுரை வேட்புமனு தாக்கல்!மாநிலங்களவை தேர்தல்: அன்புமணி வேட்புமனுத் தாக்கல்!தேமுதிக மாநிலங்களவை வேட்பாளர் எல்.கே. சுதீஷ்!இந்தியாவுக்கு 95 லட்சம் பீப்பாய் எண்ணெய் அனுப்ப ரஷியா தயார்! தவெகவை காட்டி கூடுதல் தொகுதிகள் பெற்ற காங்கிரஸ்! செங்கோட்டையன் காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை வேட்பாளர் கிறிஸ்டோபர் திலக்!
செய்திகள்

மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி?

விஜய் சேதுபதியின் புதிய திரைப்படம் குறித்து...

News image
விஜய் சேதுபதி
Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:30 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய் சேதுபதி இயக்குநர் மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஜய் சேதுபதி இயக்குநர் புரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில் பெக்கர் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வருகிறது.

அடுத்ததாக, வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் அரசன் படத்தில் நடித்து வருகிறார். தொடர்ந்து, இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார்.

இந்த நிலையில், விடாமுயற்சி திரைப்படத்தை இயக்கிய மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இப்படத்தின் அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

