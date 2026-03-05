நடிகர் விஜய் சேதுபதி இயக்குநர் மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் விஜய் சேதுபதி இயக்குநர் புரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில் பெக்கர் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வருகிறது.
அடுத்ததாக, வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் அரசன் படத்தில் நடித்து வருகிறார். தொடர்ந்து, இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார்.
இந்த நிலையில், விடாமுயற்சி திரைப்படத்தை இயக்கிய மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இப்படத்தின் அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
