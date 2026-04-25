சர்தார் - 2 என்ன ஆனது?

நடிகர் கார்த்தி நடிக்கும் சர்தார் - 2 திரைப்படம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் கார்த்தி மெய்யழகன் படத்தைத் தொடர்ந்து சர்தார் - 2 படப்பிடிப்பில் இணைந்தார். இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் பெரிய பொருள் செலவில் உருவாகி வருகிறது. இதில், நடிகர்கள் எஸ். ஜே. சூர்யா, மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
சீனா - இந்தியா உளவுத்துறை கதையாக உருவாகிவரும் இப்படத்தின் முதல் தோற்ற போஸ்டர் மற்றும் டீசர் வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
ஆனால், இன்னும் அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் வெளியாகாமல் இருக்கின்றன. கடந்தாண்டே படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில், புதிய போஸ்டரோ வெளியீடு குறித்தோ எந்த தகவலும் இல்லாமல் இருந்தது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தை ஜூலை வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாம். இதற்கான அறிவிப்பும் விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Information has emerged regarding the film Sardar 2, starring actor Karthi.
தொடர்புடையது
பா. இரஞ்சித் தயாரிப்பில் நடிக்கும் ஜிவி பிரகாஷ்!
மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் கார்த்தி?
அடுத்த திரைப்படத்தில் கவனம் செலுத்தும் ஹெச். வினோத்!
கைவிடப்படும் சிவகார்த்திகேயன் - வெங்கட் பிரபு திரைப்படம்?
