வேட்டுவம் வெளியீடு எப்போது?

இயக்குநர் பா. இரஞ்சித்தின் வேட்டுவம் திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தங்கலான் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் பா. இரஞ்சித் நடிகர் ஆர்யாவை நாயகனாக வைத்து சர்பட்டா - 2 திரைப்படத்தை இயக்குவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தங்கலானுக்கு முன்பே திட்டமிடப்பட்ட வேட்டுவம் என்கிற படத்தின் பணிகளைத் துவங்கினார்.
இதில், நாயகனாக நடிகர் அட்டகத்தி தினேஷும் வில்லனாக ஆர்யாவும் நடிக்கின்றனர். முழுநீள கேங்ஸ்டர் திரைப்படமாக உருவாகும் இப்படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.
கடந்தாண்டே வேட்டுவம் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்தாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால், இந்தாண்டு துவக்கத்திலும் சில காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டன.
இப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்றோ, இல்லை அடுத்தடுத்த அப்டேட்களோ எதுவும் வெளியாகமால் உள்ளது.
இந்த நிலையில், வேட்டுவம் திரைப்படத்தை ஜூன் மாதம் திரைக்குக் கொண்டு வர பா. இரஞ்சித் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதே மாதத்தில் சார்பட்டா - 2 பணிகளும் துவங்கலாம் என்றே தெரிகிறது.
Information has emerged regarding the release of Director Pa. Ranjith's film, Vettuvam
