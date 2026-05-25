சர்தார் - 2 சிறப்பு போஸ்டர்!

நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில் உருவான சர்தார் - 2 திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் கார்த்தி மெய்யழகன் படத்தைத் தொடர்ந்து சர்தார் - 2 படப்பிடிப்பில் இணைந்தார். இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் பெரிய பொருள் செலவில் உருவாகி வருகிறது. இதில், நடிகர்கள் எஸ். ஜே. சூர்யா, மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தை ஜூலை வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாம். இதற்கான அறிவிப்பும் விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், நடிகர் கார்த்தியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புதிய போஸ்டரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். முருக பக்தர் தோற்றத்தில் கார்த்தி இருக்கும் இந்த போஸ்டர் ரசிகர்களிடம் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
The poster for the film Sardar 2, starring actor Karthi, has been released.
