6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!

கொளத்தூர் தொகுதியில் 7-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு...

Updated On :4 மே 2026, 11:21 am IST

5-ஆவது சுற்றுகளின் முடிவில் திமுக முதல்வர் வேட்பாளர் ஸ்டாலின் தொடந்து பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

காலை 11 மணி நிலவரப்படி தவெக 107, அதிமுக 74, திமுக 53 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது. திமுக 3-ம் இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதில் கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 5 ஆவது சுற்று முடிவிலும் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறார்.

தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு 20,504 வாக்குகளும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 17,975 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளார். 2,529 வாக்குகள் வித்தியாசம்.

தொடர்ந்து 6 ஆவது சுற்று முடிவிலும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 4,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறார். தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார்.

7 ஆவது சுற்று முடிவில் 6,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவில் உள்ளார்.

திமுக அமைச்சர்கள் பலரும் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.

TN Election Results 2026: MK stalin trailing in kolathur constituency

