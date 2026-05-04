முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!

5-ஆவது சுற்றுகளின் முடிவில் திமுக முதல்வர் வேட்பாளர் ஸ்டாலின் தொடந்து பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
காலை 11 மணி நிலவரப்படி தவெக 107, அதிமுக 74, திமுக 53 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது. திமுக 3-ம் இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதில் கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 5 ஆவது சுற்று முடிவிலும் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறார்.
தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு 20,504 வாக்குகளும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 17,975 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளார். 2,529 வாக்குகள் வித்தியாசம்.
தொடர்ந்து 6 ஆவது சுற்று முடிவிலும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 4,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறார். தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளார்.
7 ஆவது சுற்று முடிவில் 6,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவில் உள்ளார்.
திமுக அமைச்சர்கள் பலரும் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
Summary
TN Election Results 2026: MK stalin trailing in kolathur constituency
