விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் முன்னிலை!திருப்பரங்குன்றத்தில் தவெக முன்னிலை ஆலந்தூர் தொகுதியில் தா.மோ. அன்பரசன் பின்னடைவு சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி முன்னிலை கோவை தெற்கில் வி.செந்தில்பாலாஜி முன்னிலை திருவண்ணாமலையில் எ.வ. வேலு பின்னடைவு தருமபுரி சௌமியா அன்புமணி முன்னிலை போடியில் திமுக வேட்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பின்னடைவு கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு! திருச்சுழியில் தங்கம் தென்னரசு பின்னடைவு சிவகங்கையில் கருணாஸ் பின்னடைவு விருத்தாசலம் பிரேமலதா முன்னிலை விருதுநகர் விஜயபிரபாகர் முன்னிலை வில்லிவாக்கம் ஆதவ் அர்ஜுனா முன்னிலை கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு காரைக்குடி தொகுதியில் தவெக பிரபு முன்னிலை கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் செங்கோட்டையன் முன்னிலை திருச்சி மேற்கில் அமைச்சர் கே.என். நேரு பின்னடைவு!சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பின்னடைவு காரைக்குடி தொகுதியில் சீமான் பின்னடைவு பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலை எடப்பாடி தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலை: 3ஆவது இடத்தில் திமுக ராயபுரம்: அதிமுகவின் ஜெயக்குமார் பின்னடைவு தி.நகரில் என்.ஆனந்த் முன்னிலை திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என்.நேரு பின்னடைவு தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரில் முன்னிலை; திருச்சி கிழக்கில் பின்னடைவு
விஜய் வெற்றிக்காக திருத்தணி முருகன் கோயிலில் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் தியானம்!

திருத்தணி முருகன் கோயிலில் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் தியானம் மேற்கொண்டது தொடர்பாக...

திருத்தணி முருகன் கோயிலில் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் தியானம் - படம்: டிஎன்எஸ்

Updated On :4 மே 2026, 8:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோயிலில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் வெற்றிக்காக அவரது தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் தியானத்தில் ஈடுபட்டார்.

தமிழகத்தில் நடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி சார்பில் , 233 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டுள்ளனர். இதில் தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், திருத்தணி முருகன் கோயிலுக்கு தவெக தலைவர் விஜய்யின் தந்தையும், இயக்குநருமான எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் காலை, 6.30 மணிக்கு முருகன் மலைக்கோயிலுக்கு வந்தார். பின்னர், அவர் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெற்று மூலவர், உற்சவர், சண்முகர், ஆபத்சகாய விநாயகர், வள்ளி, தெய்வானை ஆகிய சன்னதிகளில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தி, மகன் விஜய் மற்றும் அக்கட்சி போட்டியிட்டுள்ள அனைத்து வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெற வேண்டும் என வழிப்பட்டனர்.

அதைத்தொடர்ந்து கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டு பிராசதங்கள் வரவழைக்கப்பட்டது. மேலும், மலைக்கோயிலில் மகன் விஜய் முதல்வராக வேண்டும் என 10 நிமிடம் தியானம் செய்தார். பின்னர் கோயில் தேர்வீதியில் இருந்த உடல் ஊனமுற்றோர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி மற்றும் பணஉதவி செய்துவிட்டு சென்னைக்கு திரும்பி சென்றார்.

தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாக உள்ள நிலையில் நடிகர் விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் திருத்தணி முருகன் கோயிலுக்கு வந்து சுவாமி தரிசம் செய்து தியானத்தில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் கூறுகையில், ”அனைவரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும், நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டும்” எனக் கூறினார்.

S.A. Chandrasekhar, father of TVK leader Vijay, engaged in meditation at the Thiruthani Murugan Temple for his son's success.

