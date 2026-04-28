திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் தரிசனம்!

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் தவெக தலைவரும் நடிகருமான விஜய் இன்று(ஏப். 28) அதிகாலை சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார்.
நேற்றிரவு சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரை சென்ற விஜய் , அங்கிருந்து சாலை வழியாக இன்று அதிகாலை திருச்செந்தூர் சென்றடைந்தார்.
அங்கு, விஜய்க்கு தவெக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமியை விஜய் தரிசனம் செய்தார். அங்கு அவருக்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டதுடன், வெற்றி வேல் வழங்கப்பட்டது.
பின்னர், கடற்கரைக்கும் சென்று வழிபாடு மேற்கொண்டார்.
தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப் பதிவு 234 தொகுதிகளிலும் நேற்று (ஏப். 23) ஒரே கட்டமாக நடந்து முடிந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் வழிபாடு மேற்கொண்டது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் பாம்பார்புரம் பகுதியிலுள்ள நட்சத்திர விடுதியில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தினருடன் ஓய்வெடுத்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
TVEK leader and actor Vijay offered worship at the Tiruchendur Murugan Temple early this morning (April 28).
