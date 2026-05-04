எதிர்பார்ப்புகளைக் கடந்து விஜய் வெற்றி : எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர்

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் எதிர்பார்ப்புகளைக் கடந்து விஜய் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக அவரின் தந்தை சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார். விஜய்யின் வெற்றியால் ஒரு தந்தையாக பெருமை அடைவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் பேசியதாவது:
விஜய்யின் வெற்றியை மக்கள் கொண்டாடுகின்றனர். விஜய்யின் வெற்றியால் ஒரு தந்தையாக பெருமை கொள்கிறேன். தங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக விஜய்யை மக்கள் பார்க்கின்றனர். இதனால் இந்த வெற்றி சாத்தியமாகியுள்ளது எனக் குறிப்பிட்டார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 104 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 71 தொகுதிகளிலும், திமுக 59 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
Vijay's Success Surpasses Expectations: Chandrasekhar
