தவெக தலைவர் விஜய்க்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் முன்னிலை பெற்றுள்ளதால் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான முடிவுகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 110 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிட்ட பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளிலும் அதிக வாக்குகளுடன் முன்னிலையில் இருப்பதால் இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெல்வார் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இந்தியளவிலுள்ள பல பிரபலங்கள் விஜய்க்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
முக்கியமாக நடிகர் நானி, “முதலில் சந்தேகிக்கப்பட்டார். பின் வெற்றி பெற்றார். முதலில் எங்கள் வீட்டில் நடந்தது தற்போது பக்கத்து வீட்டிலும் நடந்துள்ளது. கீழே இருப்பவர்கள் வெல்வது அபாரமான சினிமா மாதிரிதான். (நான் அபாரமான அரசியல் எனச் சொல்ல வேண்டுமா?) தங்கள் முடிவில் தெளிவாக இருந்த தமிழக மக்களுக்கு பெரிய விஷயங்கள் நடக்கும் என நம்புகிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பாலிவுட் நடிகரான டைகர் ஷெராஃப், “மக்கள் உங்கள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையைப் பார்க்க வியப்பாக இருக்கிறது. உங்களின் அடுத்தக்கட்ட பயணத்திற்கு அதிக பலம் கிடைக்கட்டும். ” எனக் கூறியுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ், “விஜய் அண்ணா, இது மிகப்பெரியது. இதற்கு முன்பும் இதற்குப் பின்பும் இல்லாத வரலாற்று வெற்றி” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
Congratulations are pouring in for Tvk leader Vijay as he takes the lead in the assembly elections.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
தமிழ்நாட்டில் முன்னிலை! திமுகவின் வாக்குகளை சூறையாடிய தவெக!
100 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை!
வாக்களித்தார் தவெக தலைவர் விஜய்!
விஜய் பாதுகாப்பு! பதவியில் இல்லாத மத்திய செயலருக்கு கடிதம் எழுதிய தவெக!
வீடியோக்கள்
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு