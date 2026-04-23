வாக்களித்தார் தவெக தலைவர் விஜய்!

சென்னை : சென்னை சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்கு உள்பட்ட நீலாங்கரை பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்குச்சாவடியில் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று வாக்களித்தார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026-க்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
நீலாங்கரையில் உள்ளது தனது வீட்டிலிருந்து 8 மணிக்குப் புறப்பட்ட தவெக தலைவர் விஜய், சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்கு உள்பட்ட வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தன்னுடைய வாக்கினை செலுத்தினார்.
இதுவரை நடிகராக வாக்களித்து வந்த விஜய், இன்று சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கட்சித் தலைவராகவும் வாக்களித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து தவெக தனித்துக் களம் காண்கிறது.
Summary
TVK leader Vijay cast his vote as voting for the assembly elections began.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
