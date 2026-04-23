Dinamani
தமிழக தேர்தல்: காலை 9 மணி வரை 17.69% வாக்குகள் பதிவு!மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்டத் தேர்தல்! விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்! வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது!!வாக்குச்சாவடிகளில் நீா்ச்சத்து இழப்பைத் தடுக்க ஓஆா்எஸ் கரைசல் சட்டப்பேரவை தோ்தல்: விமான கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயா்வு ஹோா்முஸ் நீரிணை பிரச்னையால் இந்தியாவுக்கு நேரடி பாதிப்புபுகைபிடித்தல் இல்லாத புதிய தலைமுறை- பிரிட்டனில் வரலாற்று மசோதா நிறைவேற்றம்
/
தமிழ்நாடு

வாக்களித்தார் தவெக தலைவர் விஜய்!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் வாக்கினை செலுத்தினார்.

News image

தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 3:28 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை : சென்னை சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்கு உள்பட்ட நீலாங்கரை பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்குச்சாவடியில் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று வாக்களித்தார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026-க்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

நீலாங்கரையில் உள்ளது தனது வீட்டிலிருந்து 8 மணிக்குப் புறப்பட்ட தவெக தலைவர் விஜய், சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்கு உள்பட்ட வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தன்னுடைய வாக்கினை செலுத்தினார்.

இதுவரை நடிகராக வாக்களித்து வந்த விஜய், இன்று சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கட்சித் தலைவராகவும் வாக்களித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து தவெக தனித்துக் களம் காண்கிறது.

Summary

TVK leader Vijay cast his vote as voting for the assembly elections began.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு