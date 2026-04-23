தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் 2026 செய்திகள் - நேரலை!
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 7 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் வியாழக்கிழமை காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.
மநீம தலைவர் கமல் வாக்களித்தார்!
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல் வாக்களித்தார்.
வாக்களித்தார் சீமான்
சென்னை நீலாங்கரை பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வாக்களித்தார். வாக்காளிக்காமல் இருப்பது ஜனநாயக விரோதம். அனைவரும் தவறாமல் வந்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்று சீமான் வலியுறுத்தினார்.
சிதம்பரம் மானா சந்து நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிட்ஸ் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வாக்களித்தார்.
குடும்பத்துடன் வந்து வாக்களித்தார் இபிஎஸ்
எடப்பாடி தொகுதி சிலுவம்பாளையம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடிக்கு குடும்பத்துடன் வந்து வாக்களித்தார் அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
வாக்களித்தார் அர்ச்சனா பட்நாயக்
தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், வாக்களித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை (ஏப்.23) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
வாக்காளர் விவரம்
மொத்த வாக்காளா்கள் - 5,73,43,291
ஆண்கள்-2,80,30,658
பெண்கள் - 2,93,04,905
மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 7,728
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள்
தமிழகத்தில் 33,133 இடங்களில் 75,064 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், 3,025 இடங்களில் உள்ள 5,949 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
தபால் வாக்குகள்
புதன்கிழமை வரை 4.18 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
கடும் கட்டுப்பாடுகள்
வெளி தொகுதிகளில் வந்து பிரசாரம் செய்தவா்கள் தொகுதிகளைவிட்டு வெளியேற வேண்டும் உள்ளிட்ட கடும் கட்டுப்பாடுகளை தோ்தல் ஆணையம் விதித்தது.
வாக்குச்சாவடிகளுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. வாக்காளர்களுக்கும் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
நான்குமுனைப் போட்டி
தமிழக பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி மற்றும் நாதக, தவெக ஆகிய நான்குமுனைப் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. தோ்தல் தேதி கடந்த மாா்ச் 15-இல் அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, கடந்த ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்றுவந்த தீவிர தோ்தல் பிரசாரம் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப். 20) மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.
முதல் முறை வாக்காளர்கள்
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 5.73 கோடி வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க உள்ளனா். இதில், 14 லட்சம் போ் முதல் முறை வாக்காளா்கள்; 3.98 லட்சம் போ் 85 வயதைக் கடந்தவா்கள். மாநிலம் முழுவதும் 75,064 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் 4,023 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
