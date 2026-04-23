தமிழக தேர்தல்: காலை 11 மணி வரை 37.56% வாக்குகள் பதிவு!
தமிழக தேர்தல்: காலை 9 மணி வரை 17.69% வாக்குகள் பதிவு!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிலவரம்...

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 4:24 am

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், காலை 9 மணி நிலவரப்படி 17.69 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று(ஏப். 23) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இன்று காலை முதலே மக்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தமிழகத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 17.69 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் முதல் 2 மணி நேரத்தில் 19.55 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. அவிநாசியில் அதிகளவாக 22.5 சதவீதம் வாக்கு பதிவாகியுள்ளன.

கடலூர் மாவட்டத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 16.90% வாக்குப் பதிவாகியுள்ளது.

சங்ககிரி தொகுதியில் 9 மணி வரை 20.63 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு

மேட்டூர் தொகுதியில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 19.4% வாக்குப்பதிவு

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 16.97 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

அரியலூரில் 17.57%, ஜெயங்கொண்டம் - 16.07% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதியில் 18.13 சதவீதமும், பர்கூரில் 16.63 சதவீதமும் கிருஷ்ணகிரியில் 17.01 சதவீதமும், வேப்பனஅள்ளியில் 15.79 சதவீதமும், ஓசூரில் 17.09 சதவீதமும், தளியில் 13.46 சதவீத வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்கை செலுத்தியுள்ளனர்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள 6 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 17.19 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 5.73 கோடி வாக்காளா்கள் வாக்களிக்கின்றனர். இதில், 14 லட்சம் போ் முதல் முறை வாக்காளா்கள்; 3.98 லட்சம் போ் 85 வயதைக் கடந்தவா்கள். மாநிலம் முழுவதும் 33,133 இடங்களில் 75,064 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், 3,025 இடங்களில் உள்ள 5,949 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மொத்த வாக்காளா்கள் - 5,73,43,291

ஆண்கள்- 2,80,30,658

பெண்கள் - 2,93,04,905

மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 7,728

தமிழக தேர்தல்: காலை 11 மணி வரை 37.56% வாக்குகள் பதிவு!

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
