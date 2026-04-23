தமிழக தேர்தல்: காலை 11 மணி வரை 37.56% வாக்குகள் பதிவு!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் நிலையில், காலை 11 மணி நிலவரப்படி 37.56 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தமிழகத்தில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று(ஏப். 23) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.
காலை முதலே மக்கள் வரிசையில் நின்று ஆர்வமுடன் வாக்களித்து வருகின்றனர்.
அதன்படி தமிழகத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 17.69 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில் 11 மணி நிலவரப்படி 37.56 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 11 மணி வரை 32.95% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தொகுதிவாரியாக விவரம்...
திருநெல்வேலி - 34.17%
அம்பாசமுத்திரம் - 36.85%
பாளையங்கோட்டை- 29.81%
நான்குனேரி - 32.23%
ராதாபுரம் -32.04%
அதிகபட்சமாக திருப்பூர் 42.45% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
ஈரோடு - 41% நாமக்கல் - 41.41% சேலம் - 40.56% வாக்குகள் பதிவு.
சேலம் மாவட்டம் 11 மணி நிலவரம்
கெங்கவல்லி - 40.47
ஆத்தூர் - 42.51
ஏற்காடு - 39.24
ஓமலூர் - 39.57
மேட்டூர் - 41.01
எடப்பாடி - 39.94
சங்ககிரி - 42.49
சேலம் மேற்கு - 39.67
சேலம் வடக்கு - 39.91
சேலம் தெற்கு - 40.62
வீரபாண்டி - 41.21 வாக்குப்பதிவு.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 5.73 கோடி வாக்காளா்கள் வாக்களிக்கின்றனர். மே 4 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன.
கடந்த 2021 தேர்தலில் 11 மணி நிலவரப்படி 26.29% வாக்குகள் பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
37.56 percentage voter turnout till 11 am in Tamilnadu
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு