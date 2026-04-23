Dinamani
எதிர்கட்சிகளின் மாற்றம் முழக்கம் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த பிறகே தெரியும்: அமைச்சர் துரைமுருகன் திமுக ஊடக ஒருங்கிணைப்பு அறையை பார்வையிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!கோடை வெப்பம் காரணமா? 4 மணி நேரத்தில் 2 கோடி பேருக்கு மேல் வாக்களிப்பு!தமிழக தேர்தல்: காலை 11 மணி வரை 37.56% வாக்குகள் பதிவு!அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும்: வாக்களித்த பின் ரஜினிகாந்த் வேண்டுகோள்!தமிழ்நாடு வெல்லும்: வாக்களித்த பின் முதல்வர் ஸ்டாலின்கோவை வாக்குச்சாவடியில் பாரம்பரிய உடையில் வாக்காளர்களை வரவேற்ற 'டினா' ரோபோ!அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் வாக்களித்தார்!மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்டத் தேர்தல்! விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு
/
தமிழ்நாடு

தமிழக தேர்தல்: காலை 11 மணி வரை 37.56% வாக்குகள் பதிவு!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிலவரம்...

News image
Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 6:11 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் நிலையில், காலை 11 மணி நிலவரப்படி 37.56 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழகத்தில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று(ஏப். 23) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.

காலை முதலே மக்கள் வரிசையில் நின்று ஆர்வமுடன் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

அதன்படி தமிழகத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 17.69 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில் 11 மணி நிலவரப்படி 37.56 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 11 மணி வரை 32.95% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

தொகுதிவாரியாக விவரம்...

திருநெல்வேலி - 34.17%

அம்பாசமுத்திரம் - 36.85%

பாளையங்கோட்டை- 29.81%

நான்குனேரி - 32.23%

ராதாபுரம் -32.04%

அதிகபட்சமாக திருப்பூர் 42.45% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

ஈரோடு - 41% நாமக்கல் - 41.41% சேலம் - 40.56% வாக்குகள் பதிவு.

சேலம் மாவட்டம் 11 மணி நிலவரம்

கெங்கவல்லி - 40.47

ஆத்தூர் - 42.51

ஏற்காடு - 39.24

ஓமலூர் - 39.57

மேட்டூர் - 41.01

எடப்பாடி - 39.94

சங்ககிரி - 42.49

சேலம் மேற்கு - 39.67

சேலம் வடக்கு - 39.91

சேலம் தெற்கு - 40.62

வீரபாண்டி - 41.21 வாக்குப்பதிவு.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 5.73 கோடி வாக்காளா்கள் வாக்களிக்கின்றனர். மே 4 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன.

கடந்த 2021 தேர்தலில் 11 மணி நிலவரப்படி 26.29% வாக்குகள் பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

37.56 percentage voter turnout till 11 am in Tamilnadu

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மேற்கு வங்கம்: 11 மணி நிலவரப்படி 41.11% வாக்குகள் பதிவு!

மேற்கு வங்கம்: 9 மணி நிலவரப்படி 18.76% வாக்குகள் பதிவு!

தமிழக தேர்தல்: காலை 9 மணி வரை 17.69% வாக்குகள் பதிவு!

புதுவை: பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு - செய்திகள் உடனுக்குடன்!

