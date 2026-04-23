தமிழக தேர்தல்: பிற்பகல் 1 மணி வரை 56.81% வாக்குப்பதிவு! மாவட்டவாரியாக விவரம்...

தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம் பற்றி...

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 8:12 am

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி 56.81 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழகத்தில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று(ஏப். 23) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. சுமார் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்கின்றனர். மே 4 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன.

காலை முதலே மக்கள் வரிசையில் நின்று ஆர்வமுடன் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

அதன்படி தமிழகத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 17.69 சதவீதம், 11 மணி நிலவரப்படி 37.56 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவான நிலையில் பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி 56.81 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

அதிகபட்சமாக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 62.97 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

மாவட்டவாரியாக விவரம்... (சதவீதத்தில்)

அரியலூர் - 55.18

செங்கல்பட்டு - 56.28

சென்னை - 54.58

கோயம்புத்தூர் - 58.24

கடலூர் - 55.13

தருமபுரி - 59.02

திண்டுக்கல் - 59.79

ஈரோடு - 61.79

கள்ளக்குறிச்சி - 57.15

காஞ்சிபுரம் - 58.98

கன்னியாகுமரி - 50.35

கரூர் - 60.77

கிருஷ்ணகிரி - 56.21

மதுரை - 54.75

மயிலாடுதுறை - 53.59

நாகப்பட்டினம் - 57.07

நாமக்கல் - 62.51

நீலகிரி - 50.42

பெரம்பலூர் - 57.55

புதுக்கோட்டை - 56.78

ராமநாதபுரம் - 51.54

ராணிப்பேட்டை - 58.62

சேலம் - 61.42

சிவகங்கை - 53.50

தென்காசி - 54.24

தஞ்சாவூர் - 54.83

தேனி - 55.63

தூத்துக்குடி - 52.55

திருச்சிராப்பள்ளி - 57.66

திருநெல்வேலி - 50.73

திருப்பத்தூர் - 57.42

திருப்பூர் - 62.97

திருவள்ளூர் - 55.45

திருவண்ணாமலை - 58.23

திருவாரூர் - 56.00

வேலூர் - 57.49

விழுப்புரம் - 58.23

விருதுநகர் - 57.27

56.81 percent voter turnout in tamilnadu till 1 pm

