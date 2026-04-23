தமிழகத்தில் பகல் 3 மணி வரை 70% வாக்குப்பதிவு! நாமக்கல் முதலிடம்! மாவட்டவாரியாக விவரம்...

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 70 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தமிழகத்தில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று(ஏப். 23) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. சுமார் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்கின்றனர். மே 4 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன.
அதன்படி தமிழகத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 17.69 சதவீதம், 11 மணி - 37.56 சதவீதம் பிற்பகல் 1 மணி - 56.81 சதவீதவாக்குகள் பதிவான நிலையில் பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 70 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
அதிகபட்சமாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 76.43 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. குறைந்தபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 61.95 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. குமாரபாளையம் தொகுதியில் 80.67% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தமிழகத்தில் மொத்தமாக 5,73,43,291 (5.73 கோடி) வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில் பகல் 3 மணி வரை 4 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களித்துள்ளனர்.
கடந்த 2021 தேர்தலில் பகல் 3 மணி வரை 52.2% வாக்குகள் பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாவட்டவாரியாக விவரம்... (சதவீதத்தில்)
அரியலூர் - 68.97
செங்கல்பட்டு - 69.46
சென்னை - 68.13
கோயம்புத்தூர் - 71.16
கடலூர் - 68.53
தருமபுரி - 74.68
திண்டுக்கல் - 74.35
ஈரோடு - 75.61
கள்ளக்குறிச்சி - 71.11
காஞ்சிபுரம் - 72.51
கன்னியாகுமரி - 61.95
கரூர் - 76.08
கிருஷ்ணகிரி - 70.07
மதுரை - 67.15
மயிலாடுதுறை - 65.80
நாகப்பட்டினம் - 69.96
நாமக்கல் - 76.43
பெரம்பலூர் - 70.54
புதுக்கோட்டை - 69.85
ராமநாதபுரம் - 63.14
ராணிப்பேட்டை - 72.46
சேலம் - 75.29
சிவகங்கை - 64.74
தென்காசி - 67.14
தஞ்சாவூர் - 66.65
நீலகிரி - 63.67
தேனி - 67.68
தூத்துக்குடி - 65.18
திருச்சிராப்பள்ளி - 71.05
திருநெல்வேலி - 62.84
திருப்பத்தூர் - 71.46
திருப்பூர் - 75.38
திருவள்ளூர் - 68.07
திருவண்ணாமலை - 72.19
திருவாரூர் - 68.43
வேலூர் - 71.23
விழுப்புரம் - 71.65
விருதுநகர் - 70.24
