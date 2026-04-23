Dinamani
அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும்: வாக்களித்த பின் ரஜினிகாந்த் வேண்டுகோள்!தமிழ்நாடு வெல்லும்: வாக்களித்த பின் முதல்வர் ஸ்டாலின்கோவை வாக்குச்சாவடியில் பாரம்பரிய உடையில் வாக்காளர்களை வரவேற்ற 'டினா' ரோபோ!அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் வாக்களித்தார்!தமிழக தேர்தல்: காலை 9 மணி வரை 17.69% வாக்குகள் பதிவு!மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்டத் தேர்தல்! விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு
/
தமிழ்நாடு

கோவை வாக்குச்சாவடியில் பாரம்பரிய உடையில் வாக்காளர்களை வரவேற்ற 'டினா' ரோபோ!

கோவை வாக்குச்சாவடியில் பாரம்பரிய உடையில் வாக்காளர்களை வரவேற்ற 'டினா' ரோபோவைப் பார்த்து வாக்காளர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர்.

News image
Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 4:07 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கோவை வாக்குச்சாவடியில் பாரம்பரிய உடையில் வாக்காளர்களை வரவேற்ற 'டினா' ரோபோவைப் பார்த்து வாக்காளர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர்.

கோவை அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள வாக்குச் சாவடியில் இன்று ஒரு சுவாரசியமான காட்சி அரங்கேறியது.

அங்கு வாக்களிக்க வந்த பொதுமக்களை, மனிதர்களுக்குப் பதிலாக ஒரு ரோபோ இனிப்பு வழங்கி இன்முகத்துடன் வரவேற்றது அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது.

இந்த ரோபோவை அதே அரசுக் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர் ஒருவர் மிக நேர்த்தியாக உருவாக்கியுள்ளார்.

'டினா' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த ரோபோ, தமிழர்களின் கலாச்சாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் பாரம்பரிய உடை அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது தனிச்சிறப்பு. ஜாய் ஸ்டிக் (Joy stick) கருவியின் உதவியுடன் இயக்கப்பட்ட இந்த ரோபோ, வரிசையில் காத்திருந்த வாக்காளர்களுக்கு மிட்டாய்களை வழங்கி உற்சாகப்படுத்தியது.

தேர்தல் நாளில் வாக்காளர்களின் பதற்றத்தைக் குறைக்கவும், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் மாணவர் மேற்கொண்ட இந்த முயற்சிக்கு சமூக வலைதளங்களிலும், பொதுமக்களிடையேயும் பெரும் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன.

குறிப்பாக, முதல்முறை வாக்களிக்க வந்த இளைஞர்கள் இந்த ரோபோவுடன் ஆர்வத்துடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர். இந்த 'டினா' ரோபோவின் வருகை, கோவை வாக்குச் சாவடியை ஒரு திருவிழாக் கோலமாக மாற்றியது என்றே கூறலாம்.

Summary

'Tina' robot welcomes voters in traditional attire at Coimbatore polling station!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வாக்காளர்களுக்கு பேருந்து பற்றாக்குறை, தங்கக் காசு விநியோகம்... அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு!

வாக்காளர்களுக்கு பேருந்து பற்றாக்குறை, தங்கக் காசு விநியோகம்... அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு!

நவீன கல்வியும், பாரம்பரிய அறிவும்...

நவீன கல்வியும், பாரம்பரிய அறிவும்...

அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறுவாக்குப்பதிவு! எங்கு, ஏன்?

அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறுவாக்குப்பதிவு! எங்கு, ஏன்?

இந்திய உடையில் மோடியை வரவேற்ற இஸ்ரேல் பிரதமர்!

இந்திய உடையில் மோடியை வரவேற்ற இஸ்ரேல் பிரதமர்!

வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
வீடியோக்கள்

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
வீடியோக்கள்

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு