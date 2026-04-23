தமிழ்நாட்டில் மாலை 5 வரை 82.24% வாக்குப்பதிவு! கரூர் முதலிடம்! முழு விவரம்...

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 82.24 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் இன்று(ஏப். 23) ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடையவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் சுமார் 5.73 கோடி பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர்.
அதன்படி, தமிழகத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 17.69%, 11 மணி - 37.56% பிற்பகல் 1 மணி - 56.81%, பிற்பகல் 3 மணி - 70% வாக்குகள் பதிவானது.
தற்போது மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 82.24 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதிகபட்சமாக கரூர் மாவட்டத்தில் 89.32 சதவிகித வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக கன்னியாகுமர் மாவட்டத்தில் 73.44 சதவிகித வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.
மாவட்டவாரியாக விவரம்... (சதவிகிதத்தில்)
அரியலூர் - 83.09
செங்கல்பட்டு - 82.41
சென்னை - 81.34
கோயம்புத்தூர் - 82.33
கடலூர் - 81.91
தருமபுரி - 87.28
திண்டுக்கல் - 86.35
ஈரோடு - 87.59
கள்ளக்குறிச்சி - 84.22
காஞ்சிபுரம் - 84.92
கன்னியாகுமரி - 73.44
கரூர் - 89.32
கிருஷ்ணகிரி - 82.40
மதுரை - 77.89
மயிலாடுதுறை - 78.41
நாகப்பட்டினம் - 83.15
நாமக்கல் - 87.63
பெரம்பலூர் - 82.75
புதுக்கோட்டை - 81.55
ராமநாதபுரம் - 74.41
ராணிப்பேட்டை - 86.28
சேலம் - 88.02
சிவகங்கை - 74.44
தென்காசி - 79.28
தஞ்சாவூர் - 78.09
நீலகிரி - 75.90
தேனி - 78.73
தூத்துக்குடி - 77.56
திருச்சிராப்பள்ளி - 82.76
திருநெல்வேலி - 75.10
திருப்பத்தூர் - 85.28
திருப்பூர் - 86.33
திருவள்ளூர் - 80.70
திருவண்ணாமலை - 85.59
திருவாரூர் - 80.65
வேலூர் - 85.06
விழுப்புரம் - 85.45
விருதுநகர் - 82.16
Summary
82.24% Voter Turnout in Tamil Nadu by 5 PM
