தமிழ்நாட்டில் மாலை 5 வரை 82.24% வாக்குப்பதிவு! கரூர் முதலிடம்! முழு விவரம்...

Dinamani
தமிழ்நாட்டில் மாலை 5 வரை 82.24% வாக்குப்பதிவு! கரூர் முதலிடம்! வாக்குச் சாவடிக்குள் காவலர்கள் நுழையக் கூடாது! தமிழக டிஜிபி உத்தரவு! எதிர்கட்சிகளின் மாற்றம் முழக்கம் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த பிறகே தெரியும்: அமைச்சர் துரைமுருகன் திமுக ஊடக ஒருங்கிணைப்பு அறையை பார்வையிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!
/
தமிழ்நாடு

News image

தமிழ்நாட்டில் வாக்குப்பதிவு விறுவிறு - PTI

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 12:07 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 82.24 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் இன்று(ஏப். 23) ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடையவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் சுமார் 5.73 கோடி பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர்.

அதன்படி, தமிழகத்தில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 17.69%, 11 மணி - 37.56% பிற்பகல் 1 மணி - 56.81%, பிற்பகல் 3 மணி - 70% வாக்குகள் பதிவானது.

தற்போது மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 82.24 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

அதிகபட்சமாக கரூர் மாவட்டத்தில் 89.32 சதவிகித வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக கன்னியாகுமர் மாவட்டத்தில் 73.44 சதவிகித வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.

மாவட்டவாரியாக விவரம்... (சதவிகிதத்தில்)

அரியலூர் - 83.09

செங்கல்பட்டு - 82.41

சென்னை - 81.34

கோயம்புத்தூர் - 82.33

கடலூர் - 81.91

தருமபுரி - 87.28

திண்டுக்கல் - 86.35

ஈரோடு - 87.59

கள்ளக்குறிச்சி - 84.22

காஞ்சிபுரம் - 84.92

கன்னியாகுமரி - 73.44

கரூர் - 89.32

கிருஷ்ணகிரி - 82.40

மதுரை - 77.89

மயிலாடுதுறை - 78.41

நாகப்பட்டினம் - 83.15

நாமக்கல் - 87.63

பெரம்பலூர் - 82.75

புதுக்கோட்டை - 81.55

ராமநாதபுரம் - 74.41

ராணிப்பேட்டை - 86.28

சேலம் - 88.02

சிவகங்கை - 74.44

தென்காசி - 79.28

தஞ்சாவூர் - 78.09

நீலகிரி - 75.90

தேனி - 78.73

தூத்துக்குடி - 77.56

திருச்சிராப்பள்ளி - 82.76

திருநெல்வேலி - 75.10

திருப்பத்தூர் - 85.28

திருப்பூர் - 86.33

திருவள்ளூர் - 80.70

திருவண்ணாமலை - 85.59

திருவாரூர் - 80.65

வேலூர் - 85.06

விழுப்புரம் - 85.45

விருதுநகர் - 82.16

Summary

82.24% Voter Turnout in Tamil Nadu by 5 PM

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

46 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

50 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு