தமிழ்நாடு

தமிழ்நாட்டில் 84.51% வாக்குப்பதிவு! 6 மணி நிலவரம்!

தமிழ்நாட்டில் 6 மணி நிலவரப்படி பதிவான வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 2:02 pm

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு , மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்த நிலையில், 6 மணி நிலவரப்படி 84.51 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை (ஏப்.23) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வந்த நிலையில், மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்குச்சாவடிகளில், கடும் வெய்யிலையும் பாராமல் வாக்காளர்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனர்.

மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்றாலும், 6 மணிக்குள் வரும் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தனர்.

இந்த நிலையில், மாலை 6 மணி நிலவரப்படி 84.35 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மாவட்டவாரியாக விவரம்... (சதவிகிதத்தில்)

அரியலூர் - 85.33

செங்கல்பட்டு - 84.26

சென்னை - 83.15

கோயம்புத்தூர் - 84.40

கடலூர் - 84.57

தருமபுரி - 89.87

திண்டுக்கல் - 88.29

ஈரோடு - 89.77

கள்ளக்குறிச்சி - 86.89

காஞ்சிபுரம் - 86.81

கன்னியாகுமரி - 75.46

கரூர் - 91.92

கிருஷ்ணகிரி - 84.65

மதுரை - 80.20

மயிலாடுதுறை - 81.01

நாகப்பட்டினம் - 85.35

நாமக்கல் - 89.46

பெரம்பலூர் - 85.17

புதுக்கோட்டை - 83.37

ராமநாதபுரம் - 76.18

ராணிப்பேட்டை - 88.58

சேலம் - 90.19

சிவகங்கை - 76.07

தென்காசி - 81.48

தஞ்சாவூர் - 80.07

நீலகிரி - 78.43

தேனி - 80.85

தூத்துக்குடி - 79.75

திருச்சிராப்பள்ளி - 85.04

திருநெல்வேலி - 77.44

திருப்பத்தூர் - 87.67

திருப்பூர் - 88.22

திருவள்ளூர் - 82.89

திருவண்ணாமலை - 88.06

திருவாரூர் - 82.86

வேலூர் - 87.74

விழுப்புரம் - 87.67

விருதுநகர் - 84.15

கரூர் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 91.92 சதவிகிதமும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குறைந்தபட்சமாக 75.46 சதவிகிதமும் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

Voter turnout percentage recorded in Tamil Nadu as of 6 PM.

தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் 2026! வாக்குப்பதிவில் வரலாற்றுச் சாதனை! - நேரலை!

தமிழ்நாட்டில் வாக்குப்பதிவு முடிந்தது!

தமிழ்நாட்டில் மாலை 5 வரை 82.24% வாக்குப்பதிவு! கரூர் முதலிடம்! முழு விவரம்...

தமிழக தேர்தல்: காலை 11 மணி வரை 37.56% வாக்குகள் பதிவு!

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

22 ஏப்ரல் 2026