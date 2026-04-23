Dinamani
சென்னையில் 1 மணி வரை 54.58% வாக்குப்பதிவு!

சென்னையில் 1 மணி நிலவரப்படி 54.58 சதவிகித வாக்குப்பதிவு

வாக்குப்பதிவு - PTI

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 8:31 am

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் சென்னையில் உள்ள தொகுதிகளில் பகல் 1 மணி நிலவரப்படி 54.58 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ன.

ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் 56.81 சதவிகித வாக்குகள் பதிவான நிலையில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி 6 மணி நேரத்தில் 3 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் வாக்குகளை செலுத்தியிருக்கிறார்கள். அதாவது 3.2 கோடிபேர் இதுவரை தமிழகத்தில் வாக்களித்துள்ளனர்.

சென்னையில் உள்ள தொகுதிகள் வாரியாக..

விருகம்பாக்கம் - 59.30 சதவிகிதம்

அண்ணாநகர் - 56.61 சதவிகிதம்

பெரம்பூர் - 56.24 சதவிகிதம்

சைதாப்பேட்டை - 52.76 சதவிகிதம்

தி.நகர் - 58.01 சதவிகிதம்

ஆயிரம் விளக்கு - 55.05 சதவிகிதம்

வேளச்சேரி - 56.26 சதவிகிதம்

வில்லிவாக்கம் - 56.66 சதவிகிதம்

சேப்பாக்கம் - 53.55 சதவிகிதம்

ஆர்கே. நகர் - 55.68 சதவிகிதம்

மயிலாப்பூர் - 48.86 சதவிகிதம்

எழும்பூர் - 53.67

ராயபுரம் - 49.67 சதவிகிதம்

கொளத்தூர் - 56.59 சதவிகிதம்

துறைமுகம் - 54.39 சதவிகிதம்

திருவிக நகரில் குறைந்தபட்சமாக 48.74 சதவிகிதம் பதிவாகியிருக்கிறது.

54.58% voting in Chennai till 1 pm!

மேற்கு வங்கம்: பிற்பகல் 1 மணி வாக்குப்பதிவு நிலவரம்!

தமிழக தேர்தல்: பிற்பகல் 1 மணி வரை 56.81% வாக்குப்பதிவு! மாவட்டவாரியாக விவரம்...

கோடை வெப்பம் காரணமா? 4 மணி நேரத்தில் 2 கோடி பேருக்கு மேல் வாக்களிப்பு!

தமிழக தேர்தல்: காலை 11 மணி வரை 37.56% வாக்குகள் பதிவு!

