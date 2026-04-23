சென்னையில் 3 மணி வரை 68.13% வாக்குப்பதிவு! தொகுதி வாரியாக நிலவரம்!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் சென்னையில் உள்ள தொகுதிகளில் பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 68.13 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ன.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 70 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
சென்னையில் உள்ள தொகுதிகள் வாரியாக..
டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் - 71.93 சதவிகிதம்
பெரம்பூர் - 71.84 சதவிகிதம்
கொளத்தூர் - 70.24 சதவிகிதம்
வில்லிவாக்கம் - 70.42 சதவிகிதம்
திருவிக நகர் - 62.27 சதவிகிதம்
எழும்பூர் - 68.59 சதவிகிதம்
ராயபுரம் - 63.35 சதவிகிதம்
துறைமுகம் - 67.49 சதவிகிதம்
சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி - 67.68 சதவிகிதம்
ஆயிரம் விளக்கு - 68.13
அண்ணா நகர் - 70.10 சதவிகிதம்
விருகம்பாக்கம் - 71.81சதவிகிதம்
சைதாப்பேட்டை - 64.45 சதவிகிதம்
தியாகராய நகர் - 70.38 சதவிகிதம்
மயிலாப்பூர் - 60.60 சதவிகிதம்
வேளச்சேரி - 69.45 சதவிகிதம்
அதிகபட்சமாக டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகரில் 71.93 சதவிகிதமும், குறைந்தபட்சமாக மயிலாப்பூரில் 60.60 சதவிகிதமும் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
Summary
In the Tamil Nadu Legislative Assembly elections, 68.13 percent of votes have been recorded in the constituencies within Chennai as of 3:00 PM.
தமிழ்நாட்டில் மாலை 5 வரை 82.24% வாக்குப்பதிவு! கரூர் முதலிடம்! முழு விவரம்...
சென்னையில் 1 மணி வரை 54.58% வாக்குப்பதிவு!
மேற்கு வங்கம்: பிற்பகல் 1 மணி வாக்குப்பதிவு நிலவரம்!
தமிழக தேர்தல்: காலை 11 மணி வரை 37.56% வாக்குகள் பதிவு!
