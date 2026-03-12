Dinamani
மோகன்லால் - மம்மூட்டி கூட்டணியின் பேட்ரியாட்! முதல் பாடல் வெளியீடு!

பேட்ரியாட் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...

மோகன்லால் மற்றும் மம்மூட்டி இணைந்து நடிக்கும் பேட்ரியாட் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது...- Instagram
Updated On :12 மார்ச் 2026, 12:30 pm

நடிகர்கள் மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் “பேட்ரியாட்” திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படம் “பேட்ரியாட்”. பிரபல இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கத்தில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

இப்படத்தில், நடிகர்கள் குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா, ரேவதி, கிரேஸ் ஆண்டனி, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இசையமைப்பாளர் சுஷின் ஷியாம் இசையில் உருவாகியுள்ள “பேட்ரியாட்” திரைப்படத்தின் ”காட்டுத் தோட்டப்போல்” எனும் முதல் பாடல் வியாழக்கிழமை (மார்ச் 12) அன்று படக்குழுவினரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மலையாள சினிமாவின் இரண்டு பெரும் நடிகர்களும் இணைந்து நடித்துள்ள பேட்ரியாட் திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 23 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

The first song of the film “Patriot”, starring actors Mammootty and Mohanlal, has been released.

