பேட்ரியாட் - நயன்தாரா போஸ்டர்!

நயன்தாராவின் புதிய போஸ்டர்....
Updated on
1 min read

மம்மூட்டி - மோகன்லால் படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

மலையாளத்தில் முன்னனி நடிகர்களாக இருக்கும் மம்மூட்டி, மோகன்லால் இணைந்து நடித்துள்ள பேட்ரியாட் படத்தின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் முடிவடைந்தது.

இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கத்தில் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

இதில், குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், நடிகை நயன் தாராவுக்கான போஸ்டரை தயாரிப்பு நிறுவனம் பகிர்ந்துள்ளது.

சிறை - உண்மையான காதலர்கள் என்ன ஆனார்கள்? தமிழ் பதில்!
