Dinamani
/
செய்திகள்

ஹாய் திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர்!

ஹாய் திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது...

News image
Updated On :11 மார்ச் 2026, 7:41 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் கவின், நயன்தாரா நடிப்பில் உருவான ஹாய் திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில், நடிகர்கள் கவின் மற்றும் நயன்தாரா இணைந்து நடித்துள்ள புதிய திரைப்படத்துக்கு “ஹாய்” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்டின் இசையில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை, ‘7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ்’ மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் ‘ரௌடி பிக்சர்ஸ்’ ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

Story image

அதில், இனிப்பான ஆச்சரியம் வந்துகொண்டிருக்கிறது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இது இப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியாக இருக்கலாம் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

