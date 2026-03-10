சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
போர் பதற்றத்தால் நடிகர்அஜித்குமார், இன்று துபையிலிருந்து சென்னை வந்தடைந்தார்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 4:08 pm
துபையில் நடைபெறும் கார் பந்தயத்தில் கலந்துகொள்ள நடிகர் அஜித் குமார் அங்கு சில மாதங்களாக தொடர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு, சில போட்டிகளில் கலந்துகொண்டார்.
இதற்கிடையே, போர் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியதும் அஜித்குமார், இன்று துபையிலிருந்து சென்னை வந்தடைந்தார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...