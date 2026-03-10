Dinamani
/
சினிமா

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

போர் பதற்றத்தால் நடிகர்அஜித்குமார், இன்று துபையிலிருந்து சென்னை வந்தடைந்தார்.

News image
Updated On :10 மார்ச் 2026, 4:08 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

துபையில் நடைபெறும் கார் பந்தயத்தில் கலந்துகொள்ள நடிகர் அஜித் குமார் அங்கு சில மாதங்களாக தொடர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு, சில போட்டிகளில் கலந்துகொண்டார்.

இதற்கிடையே, போர் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியதும் அஜித்குமார், இன்று துபையிலிருந்து சென்னை வந்தடைந்தார்.

துபையிலிருந்து சென்னை வந்த அஜித்!

ஏகே - 64 திரைப்படத்தில் மோகன்லால்?

மானமே போகுது... அஜித் வேதனை!

அஜித்தைச் சந்தித்த சிவகார்த்திகேயன்!

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
2 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
56 நிமிடங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
1 மணி நேரம் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
2 மணி நேரங்கள் முன்பு