துரு துரு பாடல்!

ஜிவி பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியானது.

Updated On :10 மார்ச் 2026, 3:41 pm

இப்படத்தின் முதல் பாடலான 'ஆடினே இருப்பேன்' சில நாள்களுக்கு முன் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில் இரண்டாவது பாடலான 'துரு துரு' வெளியானது.

ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையில், படத்தில் நாயகியாக கௌரி பிரியாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் அப்பாஸ் மற்றும் ஜார்ஜ் மரியன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

