செய்திகள்

ஹேப்பி ராஜ் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு!

ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

News image
ஹேப்பி ராஜ் படத்தில் ஜிவி பிரகாஷ், ஜார்ஜ் மரியன்
Updated On :10 மார்ச் 2026, 12:09 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜிவி பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜி.வி.பிரகாஷ் தயாரித்து நடித்த கிங்ஸ்டன் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் நடித்த பிளாக்மெயில் திரைப்படமும் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தது.

தற்போது, நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்த மரியா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ், ஹேப்பி ராஜ் என்ற புதிய படத்தில் நடித்துள்ளார்.

இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிகை கௌரி பிரியாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் அப்பாஸ் மற்றும் ஜார்ஜ் மரியன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தின் முதல் பாடல் ’ஆடினே இருப்பேன்’ சில நாள்களுக்கு முன் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில் இரண்டாவது பாடலான ‘துரு துரு’ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

பாடலாசிரியர் விவேக் எழுதிய இப்பாடலை கங்கை அமரன் பாடியுள்ளார்.

summary

Second single from the film Happy Raj starring GV Prakash Kumar has been released.

