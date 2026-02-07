செய்திகள்

ஜிவி பிரகாஷின் லக்கி டிரைலர்!

லக்கி திரைப்பட டிரைலர்...
ஜிவி பிரகாஷின் லக்கி டிரைலர்!
Updated on
1 min read

நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ் நடித்த லக்கி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவான லக்கி திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ் ஸ்டார் ஓடிடியில் நேரடியாக வருகிற பிப். 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், வளர்ப்பு நாயை மையப்படுத்தி உருவான இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

இப்படத்தில் நாயகியாக அனஸ்வரா ராஜனும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் மொட்டை ராஜேந்திரன், தம்பி ராமைய்யா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

GV prakash
lucky

Related Stories

No stories found.