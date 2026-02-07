ஜிவி பிரகாஷின் லக்கி டிரைலர்!

நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ் நடித்த லக்கி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவான லக்கி திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ் ஸ்டார் ஓடிடியில் நேரடியாக வருகிற பிப். 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், வளர்ப்பு நாயை மையப்படுத்தி உருவான இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இப்படத்தில் நாயகியாக அனஸ்வரா ராஜனும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் மொட்டை ராஜேந்திரன், தம்பி ராமைய்யா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
