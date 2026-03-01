Dinamani
செய்திகள்

ஸ்பிரிட் படத்திலிருந்து விலகிய பிரகாஷ் ராஜ்?

ஸ்பிரிட் திரைப்படத்திலிருந்து பிரகாஷ் ராஜ் விலகியுள்ளாராம்...

News image
பிரகாஷ் ராஜ்
Updated On :1 மார்ச் 2026, 9:40 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் ஸ்பிரிட் திரைப்படத்திலிருந்து விலகியதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா நடிகர் பிரகாஷ் கூட்டணியில் மிகப் பிரம்மாண்ட பொருள்செலவில் ஸ்பிரிட் திரைப்படம் உருவாகவுள்ளது. இதன் படப்பிடிப்பும் துவங்கியுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

இதற்கிடையே, சந்தீப் ரெட்டி வங்காவுக்கும் பிரகாஷ் ராஜுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால், பிரகாஷ் ராஜ் இப்படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டார் என்றும் புரளிகள் கிளம்பின.

ஆனால், சில நாள்களுக்கு முன் பிரகாஷ் ராஜ், “போலிச் செய்திகளைப் பரப்பும் வியாபாரிகளே... ஸ்பிரிட் திரைப்படத்தில் எனக்கான படப்பிடிப்பே இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்லை. அதற்குள், உங்கள் வாட்ஸ் ஆப் கதைகள் பரவ ஆரம்பித்துவிட்டன. வளருங்கப்பா” எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், ஸ்பிரிட் திரைப்படத்தின் நடிகர்கள் பட்டியலில் பிரகாஷ் ராஜ் இல்லாததால், அவர் இப்படத்திலிருந்து விலகிவிட்டதாக உறுதியான தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

