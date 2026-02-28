Dinamani
கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
செய்திகள்

ஸ்பிரிட் படத்தின் வில்லன் விவேக் ஓபராய் அறிமுகம்!

சந்தீப் வங்கா இயக்கும் ஸ்பிரிட் படத்தின் புதிய போஸ்டர் குறித்து...

News image
விவேக் ஓபராய்.- படம்: எக்ஸ் / சந்தீப் ரெட்டி வங்கா.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 10:59 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் சந்தீப் வங்கா இயக்கும் ஸ்பிரிட் படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் போஸ்டரில் பாலிவுட் நடிகர் விவேக் ஓபராய் வில்லனாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

நடிகை ஐஸ்வர்யா தேசாய் கதாபாத்திரமும் இந்தப் போஸ்டரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அனிமல் படத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு, இயக்குநர் சந்தீப் வங்கா தயாரிப்பு நிறுவனமான டீ சீரிஸ் மற்றும் பத்ரகாளி பிக்சர்ஸுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் பிரபாஸ் நாயகனாக நடிக்க, திரிப்தி டிம்ரி நாயகியாக நடிக்கிறார். பிரகாஷ்ராஜ் உள்பட பலர் நடித்துவரும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

8 மொழிகளில் வெளியாகும் இந்தப் படம் 2027ஆம் ஆண்டில் மார்ச். 5ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

தேசிய விருது வென்ற இசையமைப்பாளர் ஹர்ஸ்வரதன் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

கோலிவுட் ஸ்டூடியோ!

கோலிவுட் ஸ்டூடியோ!

டாக்ஸிக் முதல் பாடல் எப்போது? கியாரா அத்வானி வெளியிட்ட போஸ்டர்!

டாக்ஸிக் முதல் பாடல் எப்போது? கியாரா அத்வானி வெளியிட்ட போஸ்டர்!

வளருங்கப்பா... புரளிக்கு பிரகாஷ் ராஜ் பதில்!

வளருங்கப்பா... புரளிக்கு பிரகாஷ் ராஜ் பதில்!

2 சகோதரர்களுக்கு இடையேயான போர்தான் அனிமல் பார்க்..! சந்தீப் வங்கா பேட்டி!

2 சகோதரர்களுக்கு இடையேயான போர்தான் அனிமல் பார்க்..! சந்தீப் வங்கா பேட்டி!

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு