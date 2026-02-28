ஸ்பிரிட் படத்தின் வில்லன் விவேக் ஓபராய் அறிமுகம்!

இயக்குநர் சந்தீப் வங்கா இயக்கும் ஸ்பிரிட் படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் போஸ்டரில் பாலிவுட் நடிகர் விவேக் ஓபராய் வில்லனாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நடிகை ஐஸ்வர்யா தேசாய் கதாபாத்திரமும் இந்தப் போஸ்டரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அனிமல் படத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு, இயக்குநர் சந்தீப் வங்கா தயாரிப்பு நிறுவனமான டீ சீரிஸ் மற்றும் பத்ரகாளி பிக்சர்ஸுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தில் பிரபாஸ் நாயகனாக நடிக்க, திரிப்தி டிம்ரி நாயகியாக நடிக்கிறார். பிரகாஷ்ராஜ் உள்பட பலர் நடித்துவரும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.
8 மொழிகளில் வெளியாகும் இந்தப் படம் 2027ஆம் ஆண்டில் மார்ச். 5ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.
தேசிய விருது வென்ற இசையமைப்பாளர் ஹர்ஸ்வரதன் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

