பிரபாஸின் ஸ்பிரிட் பட முதல் பார்வை போஸ்டர்!

சந்தீப் வங்கா இயக்கும் ஸ்பிரிட் படத்தின் போஸ்டர் குறித்து...
ஸ்பிரிட் பட முதல் பார்வை போஸ்டர்.படம்: எக்ஸ் / சந்தீப் ரெட்டி வங்கா.
சந்தீப் வங்கா இயக்கும் ஸ்பிரிட் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் பிரபாஸ் நாயகனாகவும் திருப்தி டிம்ரி நாயகியாகவும் நடித்து வருகிறார்கள்.

பத்ரகாளி பிக்சர்ஸ் மற்றும் டி சீரிஸ் இணைந்து இந்தப் படத்தை தயாரிக்கிறார்கள்.

இந்தப் படத்தில் விவேக் ஓபராய் நடிப்பதாக பதிவில் டேக் செய்யப்பட்டுள்ளார். ஹர்ஷ்வர்தன் ராமேஷ்வர் இந்தப் படத்துக்கு இசை அமைக்கிறார்.

ஆங்கிலப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு இந்தப் படத்தின் முதல்பார்வை போஸ்டரை இயக்குநர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்தப் பதிப்வில், “இந்திய சினிமா.... உங்களது ஆஜானுபாகுவைப் பார்ப்பீர்கள். இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

